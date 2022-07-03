Marsilya, Igor Tudor ile anlaştı!

Olimpik Marsilya, Jorge Sampaoli sonrası takımını Igor Tudor'a emanet etmeye hazırlanıyor.

La Provence'de yer alan habere göre; Fransız ekibi, 44 yaşındaki teknik adam le anlaşmaya vardı. Igor Tudor'un 2 yıllık sözleşmeye imza atacağı aktarıldı.

Marsilya - Igor Tudor anlaşmasının, önümüzdeki günlerde resmiyet kazanması bekleniyor.

2017-2018 sezonunda Galatasaray'da da görev yapan Hırvat teknik adam, geçen sezon Hellas Verona ile İtalya Ligi'ni 9. sırada tamamladı. Sezonun sona ermesinin ardından Verona ve 44 yaşındaki teknik adam karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.