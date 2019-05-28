Dünyaca ünlü bir derginin Avustralya'da yayınlanan versiyonu için cesur pozlar veren Iggy Azalea'nın fotoğrafları, geçtiğimiz günlerde izni olmadan internette yayılmaya başladı.

"AİLEMİN ÖNÜNDE KÜÇÜK DÜŞÜRÜLDÜ"

Kendisi hakkında yapılan birçok yorumu okuduğunu belirten 28 yaşındaki rapçi, "İnsanların, vücudum üzerinden kurdukları hayalleri ve düşüncelerini paylaşmaları beni oldukça rahatsız etti ve midemi bulandırdı. Ünlü bir dergiye poz verirken bunların olacağını düşünmüyorsunuz. Bunu yaşadığım için çok üzgünüm. Ailemin ve sevdiklerimin önünde küçük düşürüldüm" açıklamasında bulundu. Azalea, fotoğraflarının basına yayılmasından sonra bütün sosyal medya hesaplarını kapattı.

"YASAL SÜREÇ BAŞLATILDI"

Fotoğraf çekimini gerçekleştiren Nino Munoz ise kendini, şu sözlerle savundu:

Iggy Azalea ile yaptığımız çekim sonucunda ortaya çıkan otoğraflar benden çalındı ve iznim olmadan paylaşıldı. Bu fotoğrafları kullananlar ve yayanlar için yasal süreç başlatıldı.