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Iğdır’da kamyon ile kamyonet çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Iğdır‘da kamyon ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Giriş: 22.12.2022 - 23:36 | Güncelleme: ABONE OL
Iğdır’da kamyon ile kamyonet çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Kamyon ile kamyonet çarpıştı! 1 ölü, 2 yaralı
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AA

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinden Iğdır’a gider Baran Ö. yönetimindeki ponza yüklü kamyon, Suveren köyü mevkisinde karşı yönden gelen kamyonete çarptıktan sonra devrildi.

AA'nın haberine göre, kaza sonrası alev alan kamyonu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, kamyon sürücüsü Baran Ö’nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kamyonette bulunan Ahmet G. ve Nedim G. ise yaralandı. Iğdır Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kapanan yolda Karayolları ekiplerince temizlik çalışması yapıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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