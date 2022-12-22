Kamyon ile kamyonet çarpıştı! 1 ölü, 2 yaralı

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinden Iğdır’a gider Baran Ö. yönetimindeki ponza yüklü kamyon, Suveren köyü mevkisinde karşı yönden gelen kamyonete çarptıktan sonra devrildi.

AA'nın haberine göre, kaza sonrası alev alan kamyonu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, kamyon sürücüsü Baran Ö’nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kamyonette bulunan Ahmet G. ve Nedim G. ise yaralandı. Iğdır Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kapanan yolda Karayolları ekiplerince temizlik çalışması yapıldı.

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