AA

Iğdır Üniversitesi kronik hastalıklara karşı "hidrojenli su" üretti



- Rektör Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma: - "Almanya ve Japonya'da hidrojenli, oksijenli sular çok yaygın. Bu suyu içince ferahlıyorsunuz. Bakteriler vücuttaki proteinlere yapışıyor, bu nedenle vücutta radikaller oluşuyor. Hidrojen bu radikallere yapışarak bunları minimize ediyor" - Üniversitenin Redoks Uygulamaları Araştırma Merkezi kurucusu Doç. Dr. Duried Alvazeer: - "Günlük bir buçuk litre hidrojenli su içen hastaların, 2 ay gibi kısa sürede kronik hastalıkları azalıyor. Biz de bu nedenle bu suyun koronavirüs üzerinde etkisi olduğunu düşündüğümüzden üretmeyi düşündük"

Iğdır Üniversitesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde de kullanılmasının yararlı olacağını düşünerek birçok kronik hastalığa iyi geldiği bilinen hidrojenli su üretimine başladı.

Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Duried Alvazeer, üniversite bünyesinde faaliyette bulunan Redoks Uygulamaları Araştırma Merkezi'nde yeni bir çalışma yaptı.

Merkez laboratuvarında hidrojenli su üretmeyi başaran Alvazeer, bu ürünün dünya genelinde mücadele edilen Kovid-19 salgınına yakalanan hastaların tedavisinde de kullanılmasını tavsiye etti.

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Atatürk Üniversitesiyle zoonotik hastalıklara yönelik bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Koronavirüs gibi virüslerin, tabiata müdahale edilmesiyle ürediğini ifade eden Alma, "İnsanlar tabiata çok müdahale ettiğinde tabiat insanı kendine düşman olarak görüyor. Biz tabiata müdahale ederek kendi elimizle kendimizi tehlikeye sürüklüyoruz. Bu nedenle böylesi virüsler türüyor. Bu musibete karşı oturup ağlayarak değil de bazı tedbirler almamız lazım." dedi.

- "Virüse karşı faydası olsun diye ürettik"

Enfeksiyonun kontrol altına alınması ya da yok edilmesi amacıyla kullanılan antiviralleri elde etmenin oldukça zor olduğuna dikkati çeken Alma, şöyle konuştu:

"Almanya ve Japonya'da hidrojenli, oksijenli sular çok yaygın. Bu suyu içince ferahlıyorsunuz. Bakteriler vücuttaki proteinlere yapışıyor, bu nedenle vücutta radikaller oluşuyor. Hidrojen bu radikallere yapışarak bunları minimize ediyor. Bana göre burada hidrojenli suyun etkisi ortaya çıkıyor. Biz de bu nedenle bu hidrojenli suyu bu işleme adapte ediyoruz. Özellikle virüse karşı faydası olsun diye kısa zamanda bu suyu üreterek en başta öğretim üyelerimize dağıtmayı planladık ve hidrojenli su üretmeye başladık."

Araştırma merkezinin kurucusu Doç. Dr. Duried Alvazeer de özellikle Japonya'da hidrojenli su kullanımının yaygın olduğuna işaret etti.

- "Çin'de de koronavirüse karşı kullanıldı"

Hidrojenli suyun sağlık açısından çok faydalı olduğunun bilindiğini aktaran Alvazeer, şunları kaydetti:

"Biz normal suyu hidrojenle zenginleştirerek ürettik. Antioksidan özelliği bulunan bu suyun insan sağlığına büyük faydası var. Japonya 2007 yılında bu çalışmayı başlattı. Birkaç kronik hastalığı olan insanlar üzerinde bunu denemiş ve hidrojenin olumlu etkisini bulmuşlar. Bu denemede hidrojen verilen hasta tamamen iyileşmiş ya da hastalığın etkilerini ortadan kaldırmış. Japonya'da yapılan denemede hidrojenin virüsler üzerinde de etkisi çok olumlu olmuş. Günlük bir buçuk litre hidrojenli su içen hastaların, 2 ay gibi kısa sürede kronik hastalıkları azalıyor. Biz de bu nedenle bu suyun koronavirüs üzerinde etkisi olduğunu düşündüğümüzden üretmeyi düşündük."

Alvazeer, Çin'de de yüzde 66 hidrojen, yüzde 33 oksijen oranı karşımla koronavirüs hastaları üzerinde deneme yapıldığını anlatarak, "Çok güzel iyileşmeye yönelik sonuçlar elde etmişler. Çin’deki sağlık kurumları ilaçlara alternatif olarak hidrojenli su tavsiye ediyorlar." diye konuştu.