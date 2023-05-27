IĞDIR SEÇİM SONUÇLARI HABETURK.COM'DA OLACAK

Türkiye’de seçmenler oylarını 08.00 ile 17.00 saatleri arasında kullanabilecek. YSK’nın kararına göre saat 18.00’e kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına dair haber tahmini ve yorum yapılması yasak. Saat 21.00’den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak ve seçim sonuçları paylaşılacak, YSK olası bir durumda bu saati daha erkene alabilir.

YSK, 14 Mayıs seçiminde yasakların 18.30 itibarı ile sona erdiğini duyurmuştu. YSK’nın yayın yasağının kalkması ile beraber 2023 Iğdır Seçim Sonuçları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu’nun oy oranları Haberturk.com Iğdır Seçim Sonucu sayfasında yayınlanacak.

2023 IĞDIR SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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