Iğdır Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları 28 Mayıs 2023: Iğdır Seçim Sonucu ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Oy Oranı Kaç?

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Türkiye, tekrardan sandık başına gitti. 13. Cumhurbaşkanını belirlemek için 2. turda oy verildi. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırması ile beraber Iğdır başta olmak üzere birçok ilden de resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 28 Mayıs 2023 Iğdır Cumhurbaşkanı seçim sonuçlarında son durum nedir? Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu önde? İşte, 2023 Iğdır seçim sonuçları ve Recep Tayyip Erdoğan oy oranı ile Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı canlı takip ekranı...

Iğdır Seçim Sonuçları 28 Mayıs 2023

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 28 Mayıs 2023 Iğdır Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 70.73 seçime katılım oranı sağlanırken saat 18:39 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 78.7 oldu. Iğdır Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu: 48.484 oyla yüzde 67.15 - Recep Tayyip Erdoğan: 23.716 oyla yüzde 32.85 aldı. Iğdır 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum şu şekilde;

Kemal Kılıçdaroğlu: 48.484 oyla yüzde 67.15

Recep Tayyip Erdoğan: 23.716 oyla yüzde 32.85

İLK TURDA ERDOĞAN VE KILIÇDAROĞLU NE KADAR OY ALMIŞTI?

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ilk turunda Kemal Kılıçdaroğlu: 64.369 oyla yüzde 62.49 - Recep Tayyip Erdoğan: 26.056 oyla yüzde 25.29 oy oranı elde etmişti.



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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Kemal Kılıçdaroğlu: 48.484 oyla yüzde 67.15Recep Tayyip Erdoğan: 23.716 oyla yüzde 32.85