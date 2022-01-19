Yurt genelinde kar yağışı etkili olurken Iğdır ve Kars'ta yarın okullar tatil mi sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Öğrenciler ve velileri, 20 Ocak yarın Iğdır ve Kars'ta kar tatili var mı konusuyla ilgili Valiliklerin açıklamasını merak ediyor. Peki, yarın Iğdır ve Kars'ta okullar tatil mi, kar tatili açıklaması geldi mi? İşte, son gelişmeler…