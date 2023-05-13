IĞDIR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KİMLER?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından Iğdır başta olmak üzere 81 ilin milletvekili kesin aday listeleri paylaşıldı. Herhangi bir karışıklık olmaması adına, aşağıdaki linkten Iğdır ve diğer tüm illerin milletvekili adaylarını öğrenebilirsiniz.

IĞDIR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ