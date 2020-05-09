Iğdır'ın ovaları sarı çiçeklerle renklendi

İlkbaharın gelişiyle etkili olan yağmurların ardından Tuzluca ilçesindeki onlarca dönüm arazi sarı çiçeklerle kaplandı.Özellikle Iğdır-Erzurum kara yolu çevresinde açan çiçekler, yeşilin birbirinden güzel tonlarıyla bütünleşip adeta renk cümbüşüne dönüştü.Çorak arazilerde, kırsalda ve tarım arazilerini adeta bir çarşaf gibi örten çiçekler, kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

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