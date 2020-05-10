Iğdır'ın kırmızı toprağı seramik olup ekonomiye katkı sağlayacak

Iğdır Üniversitesi Teknik Bilimler Yüksek Okulu Seramik-Cam Programı'nca yapılan çalışmayla bölgenin kırmızı toprağından alınan örnekler, fırınlarda pişirilerek test edildi.
Üniversitede çeşitli tetkiklerden geçirilen ve daha önce yöre halkının sadece tandır yaptığı kırmızı topraktan çanak, çömlek, pano, vazo ve takı gibi küçük objeler de üretildi.
Bu ürünlerin geliştirilip, piyasaya sürülerek ekonomiye kazanç sağlanması amaçlanıyor.
Seramik-Cam Programı Öğretim Görevlisi Elçin Telli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, incelenen toprakların seramik yapımı için oldukça elverişli olduğunu söyledi.
İlk olarak tandır yapılan topraklardan yola çıktıklarını belirten Telli, "Tandırlar özlü kil gruplarında yapılıyor ve ekmek yapımı için yüksek ısıya çıkabiliyor. Biz de bundan esinlenerek tandır yapılan topraktan neden seramik yapılmasın diyerek bir çalışma başlattık." dedi.
- "Bin derece sıcağa çıkabilen seramik ürünü ortaya çıktı"
Telli, ilçe topraklarının geçmişte de bu işlerde kullanıldığını belirterek yaptıkları çalışmalarda eskiden köylerde seramik kapların bu topraklardan yapıldığını tespit ettiklerini dile getirdi.
Hatta yörede eskiden kalma ve hala kullanılan seramik kaplar da bulduklarını anlatan Telli, şunları kaydetti:
"Tuzluca, rengarenk toprak yapısıyla dikkatimizi çekti. İlçede bulunan ve eskiden kullanılan tuğla fabrikasında da incelemelerde bulundum, yöredeki tandır ustalarıyla konuştum. Burada topladığım toprak numuneleri üzerinde çeşitli kimyasal ve fiziksel testler yaparak seramik de yapılabileceği sonucuna vardık. Tuzluca ilçesindeki kırmızı renkli topraktan 1000 derece sıcağa çıkabilen seramik ürünü ortaya çıktı. Şu anda bu çalışma devam ediyor, Iğdır'ın topraklarından seramik yapılabiliyor, bunun sonucuna ulaştık."
Telli, Iğdır'ın da kendi toprağından seramik yapılabileceğini gösterme imkanı bulduklarını ifade ederek birkaç çalışmayla seramik ürünleri alanında seri üretime başlayacaklarını kaydetti.
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