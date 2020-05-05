Iğdır'ın dağlarında açan çiçekler kartpostallık manzaralar sundu

Kentin yüksek kesimleri, günlerdir etkisini sürdüren yağmurun ardından açan çiçeklerle renklendi.Farklı renk tonunda açan çiçekler, bozkırları ve tarım arazilerini süsledi.Ziyaretçilerine adeta görsel şölen sunan çiçeklerle renklenmiş doğa, görülmeye değer manzaralar oluşturdu.

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