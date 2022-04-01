Yurdumuzun dört bir yanında olduğu gibi Iğdır'da da Ramazan ayı coşkusu şimdiden başlamış durumda. Iğdırlı vatandaşlarımız da şimdiden ilk oruç günü ve imsakiye ile ilgili araştırmalar yapıyor. İşte Diyanet Iğdır iftar ve sahur vakti saatleri...



IĞDIR İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ