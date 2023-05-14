Iğdır Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Iğdır Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonucu

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için oy kullandı. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile tamamlandı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağının sona ermesi ile beraber Iğdır başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Iğdır Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Iğdır seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Iğdır Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Iğdır Cumhurbaşkanı seçim sonucu geliyor. İl genelinde yüzde 78.22 seçime katılım oranı sağlanırken saat 22:06 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 80.6 oldu. Iğdır Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu: 51.244 oyla yüzde 63.36 - Recep Tayyip Erdoğan: 20.419 oyla yüzde 25.25 - Sinan Oğan: 8.994 oyla yüzde 11.12 - Muharrem İnce: 219 oyla yüzde 0.27 oy aldı.



Iğdır 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları son durum şu şekilde;



Kemal Kılıçdaroğlu: 51.244 oyla yüzde 63.36Recep Tayyip Erdoğan: 20.419 oyla yüzde 25.25Sinan Oğan: 8.994 oyla yüzde 11.12Muharrem İnce: 219 oyla yüzde 0.27

Iğdır Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 77.49 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 22:06 itibarıyla yüzde 77.8 oranında açıldı. 2023 Iğdır milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Emek ve Özgürlük İttifakı: 36.052 oyla yüzde 47.15 - Cumhur İttifakı: 29.500 oyla yüzde 38.58 - Millet İttifakı: 8.713 oyla yüzde 11.39 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 521 oyla yüzde 0.67 - Ata İttifakı: 145 oyla yüzde 0.19 aldı. Saat 22:06 itibarıyla 2023 Iğdır milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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Emek ve Özgürlük İttifakı: 36.052 oyla yüzde 47.15Cumhur İttifakı: 29.500 oyla yüzde 38.58Millet İttifakı: 8.713 oyla yüzde 11.39Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 521 oyla yüzde 0.67Ata İttifakı: 145 oyla yüzde 0.19YEŞİL SOL: 36.052 oyla yüzde 47.15AK Parti: 25.907 oyla yüzde 33.88İYİ Parti: 4.429 oyla yüzde 5.79CHP: 4.284 oyla yüzde 5.60MHP: 3.172 oyla yüzde 4.15SOL PARTI: 386 oyla yüzde 0.50YENİDEN REFAH: 295 oyla yüzde 0.39MEMLEKET: 253 oyla yüzde 0.33AP: 145 oyla yüzde 0.19BBP: 126 oyla yüzde 0.16TKP: 109 oyla yüzde 0.14ANAP: 90 oyla yüzde 0.12AB: 85 oyla yüzde 0.11HAKPAR: 68 oyla yüzde 0.09GBP: 67 oyla yüzde 0.09HKP: 55 oyla yüzde 0.07MP: 43 oyla yüzde 0.06GENÇ: 39 oyla yüzde 0.05MİLLİYOL: 33 oyla yüzde 0.04YP: 33 oyla yüzde 0.04TKH: 26 oyla yüzde 0.03TİP: 0 oyla yüzde 0.00ZP: 0 oyla yüzde 0.00