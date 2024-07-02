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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Iğdır FK, Portekiz 2. Ligi’nden Marcos Silva'yı kadrosuna kattı - Futbol Haberleri

        Iğdır FK, Portekiz 2. Ligi’nden Marcos Silva'yı kadrosuna kattı

        Trendyol 1. Lig'in yeni ekibi Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, Portekiz 2. Lig takımlarından CS Maritimo takımında forma giyen 26 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Marcos Silva'yı transfer ettiğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 23:56 Güncelleme: 02.07.2024 - 23:58
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        Portekiz 2. Ligi'nden Iğdır FK'ya gitti!
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        Portekiz 2. Lig takımlarından CS Maritimo takımında top koşturan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Marcos Silva, Trendyol 1. Lig'in yeni ekibi Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü'ne transfer oldu.

        Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, Portekiz 2. Lig takımlarından CS Maritimo forması giyen Marcos Silva ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Yeni transferimiz Marcos Silva'ya kulübümüze 'hoş geldin' diyor, yeşil-beyazlı formamız ile başarılar diliyoruz." denildi.

        Silva'nın imza töreni Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü Başkanı Cantürk Alagöz'ün de katılımıyla gerçekleşti.

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