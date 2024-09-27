Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        18
        Fenerbahçe
        FB
        13
        Beşiktaş
        BJK
        13
        Rams Başakşehir
        İBFK
        13
        Samsunspor
        SAMS
        12
        Göztepe
        GÖZ
        9
        ikas Eyüpspor
        EYP
        9
        Tümosan Konyaspor
        KON
        8
        Net Global Sivasspor
        SVS
        8
        Antalyaspor
        ANT
        8
        Kasımpaşa
        KSM
        6
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        6
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        6
        Trabzonspor
        TS
        5
        Gaziantep FK
        GFK
        4
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        4
        Bellona Kayserispor
        KYS
        3
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        2
        Adana Demirspor
        ADS
        1
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Iğdır FK - Erzurumspor FK: 1-2 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Iğdır FK - Erzurumspor FK: 1-2 (MAÇ SONUCU)

        Trendyol 1. Lig'de Erzurumspor FK, deplasmanda Iğdır FK'yı 2-1 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 22:50 Güncelleme: 27.09.2024 - 22:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurumspor deplasmanda kazandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig'de 7. haftanın açılış maçında Erzurumspor FK, deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK'yi 2-1 yendi.

        Stat: Iğdır Şehir

        Hakemler: Yasin Kol, Hüseyin Aylak, Azad İlhan

        Alagöz Holding Iğdır FK: Furkan Köse, Berkan Mahmut Keskin (Dk. 87 Eysseric), Alim Öztürk, Hasan Hatipoğlu, Alperen Selvi, Burak Altıparmak, Niemann (Dk. 71 Yusuf Can Esendemir), Guimaraes (Dk. 75 Marcos Silva), Lico (Dk. 87 Ömer Şişmanoğlu), Burak Çoban, Aleksic (Dk. 86 Thuram)

        Erzurumspor FK: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Roshi (Dk. 90 Salih Sarıkaya), Giorbelidze (Dk. 59 Celal Hanalp), Azubuike (Dk. 73 Sefa Akgün), Crociata, Teklic (Dk. 90 Özgür Sert), Eren Tozlu, Muhammed Furkan Özhan (Dk. 59 Mamba)

        REKLAM

        Goller: Dk. 64 Crociata, Dk. 85 Mamba (Erzurumspor FK), Dk. 90+1 Hasan Hatipoğlu (Alagöz Holding Iğdır FK)

        Kırmızı kartlar: Dk. 14 Abdülhamit Yıldız (Sportif Direktör), Dk. 40 Burak Altıparmak (Alagöz Holding Iğdır FK)

        Sarı kartlar: Dk. 10 Mustafa Yumlu, Dk. 30 Muhammed Furkan Özhan, Dk. 76 Crociata, Dk. 82 Roshi (Erzurumspor FK), Dk. 26 Alperen Selvi, Dk. 28 Furkan Köse, Dk. 34 Aleksic, Dk. 82 Burak Çoban (Alagöz Holding Iğdır FK)

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beyrut'ta patlama
        Beyrut'ta patlama
        Bakan Şimşek: Karamsarlığa hiç gerek yok
        Bakan Şimşek: Karamsarlığa hiç gerek yok
        Netanyahu'nun BM konuşmasına Türkiye'den protesto
        Netanyahu'nun BM konuşmasına Türkiye'den protesto
        Mahzun prenses Fazile vefat etti
        Mahzun prenses Fazile vefat etti
        27 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        27 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Galatasaray'ı değiştiren 7 gün!
        Galatasaray'ı değiştiren 7 gün!
        Cenazesi 27 gün sonra getirildi
        Cenazesi 27 gün sonra getirildi
        ‘Her hastalığa iyi gelen damla’ uyarısı
        ‘Her hastalığa iyi gelen damla’ uyarısı
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Galatasaray'da çimlere "hastalık" önlemi!
        Galatasaray'da çimlere "hastalık" önlemi!
        İkinci Kelebekler Vadisi vakasında ilk duruşma!
        İkinci Kelebekler Vadisi vakasında ilk duruşma!
        Apple'ın kurucularından Steve Wozniak Habertürk'e konuştu
        Apple'ın kurucularından Steve Wozniak Habertürk'e konuştu
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Prof. Dr. Daron Acemoğlu: Tüm ülkelerin buna hazırlıklı olması gerek
        Prof. Dr. Daron Acemoğlu: Tüm ülkelerin buna hazırlıklı olması gerek
        Gözyaşlarına boğuldu
        Gözyaşlarına boğuldu
        Planlı saldırılarda motosiklet kullanılıyor! Son hedef Serhat Akın oldu!
        Planlı saldırılarda motosiklet kullanılıyor! Son hedef Serhat Akın oldu!
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı
        Tehdit edildiğini söyleyen Serhat Akın'a silahlı saldırı kamerada!
        Tehdit edildiğini söyleyen Serhat Akın'a silahlı saldırı kamerada!
        “Çalışanlarınıza yüzde kaç zam verdiniz ki tarifelere yüzde 300 zam yapıyorsunuz”
        “Çalışanlarınıza yüzde kaç zam verdiniz ki tarifelere yüzde 300 zam yapıyorsunuz”
        İşte kültür sanat ajandası
        İşte kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa