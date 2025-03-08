Trendyol 1. Lig in 29. hafta karşılaşmasında Iğdır FK ile Şanlıurfaspor kozlarını paylaştı. M&uuml;cadele 2-2 beraberlikle sona erdi. Şanlıurfa nın gollerini 42. dakikada Bouly Sambou ve 60 da Uchenna Ogundu kaydederken; Iğdır bu gollere 75. dakikada Ahmet Engin ve 90+14 te Gianni Bruno (p) ile karşılık verdi. Bu sonucun ardından 5 ma&ccedil;tır yenilmeyen Iğdır FK 40 puana y&uuml;kseldi. Şanlıurfaspor ise 34 puana ulaştı. Ligin 30. haftasında Iğdır FK deplasmanda MKE Ankarag&uuml;c&uuml; yle karşılaşacak. Şanlıurfaspor ise sahasında Esenler Erokspor u ağırlayacak.