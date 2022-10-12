Merkezdeki kuş halkalama ve uydu vericisiyle takip çalışmalarının devam ettiğini belirten Ağırkaya, "2022 sonbahar sezonunda takibe aldığımız türlerden biri de bozkır kartalı. Bu kartal, özellikle Avrupa'da nesli yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan bir kuş türüdür. Bu türümüz, genellikle kışlama alanı olarak Afrika'nın kuzeyini seçiyor, üreme alanı olarak da Doğu Avrupa ve Orta Asya'da bulunuyor" dedi.