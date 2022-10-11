Geziden zevk aldığını ve arkadaşlarına da bu tepeleri gezmeleri için tavsiyede bulunacağını anlatan Öztürk, "Ağrı Dağı ve Tekelti Dağı ile ünlü olan Iğdır'ın Gökkuşağı Tepeleri de gündemde, çünkü şu sıralar renkler çok göz alıcı ve ilgi çekici" dedi.