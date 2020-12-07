Kaza, saat 21.00´de merkez Emek Mahallesi Evrenpaşa caddesinde meydana geldi. Enes Toka yönetimindeki 33 AEE 736 plakalı otomobil, kavşakta karşı yönden gelen zırhlı polis aracıyla çarpıştı.

Kazada takla atan zırhlı araç yol kenarında park halindeki 63 EV 706 plakalı otomobile çarptı. Kaza yerine 112 sağlık ve itfaiye ekipleri sevkedildi. Takla atan Zırhlı araçta bulunan özel harekat polislerinden biri hafif şekilde yaralandı. Yaralı polis tedbir amaçlı hastaneye sevkedildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.