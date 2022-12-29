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Iğdır'da zırhlı araç devrildi! 12 yaralı

Iğdır'da lastiği patlayan zırhlı araç yol kenarına devrildi. Kazada 12 asker hafif şekilde yaralandı

Giriş: 29.12.2022 - 11:31 | Güncelleme: ABONE OL
Iğdır'da zırhlı araç devrildi! 12 yaralı
Iğdır'da zırhlı araç devrildi! 12 yaralı
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İHA

Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesinde lastiği patlayan zırhlı araç kaza yaptı. Kaza sonucu 12 asker hafif yaralandı.

Kaza, bugün Karakoyunlu yolu üzerinde meydana geldi. Aralık ilçesinden Iğdır'a dönen askerlerin taşındığı, 5'inci Hudut Alay Komutanlığına ait zırhlı araç, seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucu yol kenarındaki araziye devrildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, zırhlı araçta hafif yaralanan 12 askeri ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kazada yaralanan 11 askerin durumunun iyi olduğu, 1 askerin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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