Iğdır'da yurt inşaatındaki göçükte 1 işçi öldü

AA

Iğdır'da, yurt inşaatında meydana gelen göçükte enkaz altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

Iğdır Üniversitesi Şehit Bülent Yurtseven kampüsünde, Kredi ve Yurtlar Kurumunca (KYK) yapımı devam eden öğrenci yurdunun su deposu bölümünün inşaatında göçük yaşandı. Göçükte 2 işçi enkaz altında kaldı.

Iğdır Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince çıkarılan işçilerden biri ilk müdahalenin ardından Iğdır Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Göçük altında bulunan diğer işçinin kurtarılması için AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri çalışma yaptı. AFAD koordinesinde yapılan çalışmalarda, yapının tabanına kadar çöken beton tabaka kesilip kırılarak başka bir alana taşındı. AA'nın haberine göre; yaklaşık 10 saatlik çalışma sonucu işçi T.K'nin cansız bedenine ulaşıldı.