Iğdır'da sokak hayvanları için özel ekip işbaşında

20 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sokak, piknik ve mesire yerlerini yaşam alanı seçen hayvanların Kovid-19 ile mücadele sürecinde yiyecek ve su bulamama sorunu yaşaması üzerine Valilik, çalışma başlattı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 10 kişilik özel ekip, sokak hayvanlarının yaşadığı alanları tespit edip mama ve su bırakıyor.
Düzenli olarak sürdürülen ve salgın süreci boyunca devam edecek çalışmaya Vali Enver Ünlü de destek vererek sokaklara mama ve su bıraktı.
Iğdır Şehir Ormanı'ndaki yemleme çalışmasına katılan Vali Ünlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge gereğince uygulamayı hayata geçirdiklerini söyledi.
Özellikle piknik ve mesire alanlarının hayvanlar tarafından kullanıldığını ifade eden Ünlü, "Iğdır Şehir Ormanı, vatandaşlarımızın yoğun olarak piknik yapmaya geldikleri bir bölge. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık bir aydır piknik ve mesire yerleri ziyarete kapalı. Buralarda çok başıboş hayvan var, daha önceki yıllarda gelip burada yavrularını büyütüp, buraları doğal yaşam alanı olarak seçen hayvanlar var." diye konuştu.
- "Evlerinizin önüne bir kap yemek ve su bırakın" çağrısı
Vatandaşların da sokak hayvanları için duyarlılık göstermesi gerektiğini belirten Ünlü, şunları kaydetti:
"Vatandaşlarımız şu anda yoğunluklu olarak evlerindeler, restoran, kafeterya, piknik ve mesire alanları kapalı olunca doğadaki dilsiz dostlarımız, birlikte gün geçirdiğimiz dostlarımız maalesef şu an mağdur durumdalar. Vatandaşlarımızdan kapılarının önüne bir kap yemek, bir kap da su bırakmalarını özellikle istirham ediyorum."
Ünlü, sokak hayvanlarının bu süreçte açlık ve susuzlukla karşı karşıya kaldıklarını ve onlara yardım edilmesi gerektiğini söyleyerek, üstesinden gelerek pandemiden kurtulacaklarını umut ettiklerini dile getirdi.
Ramazan Bayramı'nda çifte bayram yapma ümidinde olduklarını anlatan Ünlü, "Vatandaşlarımızı biraz daha sabırlı olmaya davet ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlettir, birliktelik içinde bu sıkıntının üstesinden geleceğiz, birlikte başaracağız. Sağlık, emniyet, jandarma personelimiz canla başla mücadele ediyor, onlar bizim için sahadalar. Onların işlerini kolaylaştırmak için lütfen evlerimizde kalalım." ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!