Iğdır'da selin getirdiği topraklar ormana dönüştürüldü

AA

Mikroklima iklimi sebebiyle yazın yurdun sıcak kentlerinden olan, çölleşme ve erozyonun da yaşandığı şehrin güneyindeki Aras Dağları'nda etkili olan yağmurlar, bir süre sonra sele dönüşüp dağlardaki toprağı derelere taşımaya başlayınca Devlet Su İşleri Müdürlüğünce (DSİ) sel seti yapıldı.Merkeze bağlı Küllük köyü arazisine yapılan sel seti, selin dağlardan getirdiği alüvyal toprakların önünü kesip taşınmasını engelledi.Bu sayede yaklaşık 150 dönümlük alana biriken alüvyal toprakların değerlendirilmesi için Iğdır Orman İşletme Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.Selin taşıdığı toprakların bulunduğu alana 10 bin civarında akasya, karaağaç, badem ve ılgın ağacı dikildi. Fidanlar kısa sürede yetişince ormana dönüşen bölge, hem dere yatağındaki selin önüne geçti hem de kurak bölgedeki yaban hayvanları için yaşam alanına dönüştü.Iğdır Orman İşletme Müdürü Taner Tazegün, AA muhabirine, yapılan çalışmayla alandaki selin büyük oranda kontrol altına alındığını söyledi.Bölgede etkili olan her şiddetli yağmurun ardından sıkıntı yaşandığını belirten Tazegün, "Daha öncelerde yukarı bölgelerde şiddetli yağışlar olduğu zaman bu derelerin içerisinden gelen sel, havalimanı ve diğer bölgelere büyük tahribatlar veriyordu." dedi.Tazegün, selin önüne geçmek ve tahribatı düşürmek adına Iğdır Valiliğince bölgede çalışma başlatıldığını aktararak, "Dere içlerine DSİ beton seddeler yaptı. Daha sonra Orman Genel Müdürlüğünün projesi kapsamında da bu alana 10 bin civarında akasya, karaağaç, ılgın ve badem diktik. Yukarıdan alüvyal topraklar geldi, seddenin önünde birikince 10 bin tane fidan diktik ama birçok fidan da kendiliğinden oluştu, güzel bir ormana dönüştü." diye konuştu.- "Adeta çölün ortasında bir vaha oluştu"Çalışmaların 2017 yılında başladığını ve çok kısa sürede olumlu sonuç alındığını ifade eden Tazegün, şöyle devam etti:"Özellikle havalimanına selin gitmesi engellendi. Burada yaban hayatının korunması, gelişmesi ve barınması bakımından da canlılık oldu. Adeta çölün ortasında bir vaha oluştu. Biz su da vermiyoruz, yukarıdan gelen sularla besleniyor. Her yağıştan sonra buraya su geliyor ve akıp gitmesini engelliyor."