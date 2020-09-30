AA

Iğdır İl Jandarma Komutanlığınca, kentin Kadı Tepe mevkisinde 19-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenen "Yıldırım-3 Ağrı Dağı/Iğdır Operasyonu"nda, terörist Halis Erdoğan'ın ölü ele geçirilmesi, iki kadın teröristin de sağ yakalanması sonrası bölgede arama tarama faaliyeti yürütüldü.

Sağ yakalanan teröristlerden birinin ifadeleri doğrultusunda genişletilen çalışmalarda söz konusu teröristin gösterdiği Karakoyunlu ilçesi kırsalında teröristlere ait 4 sırt çantası bulundu.

Çantalardaki aramada bir kalaşnikof piyade tüfeği, bir lav silahı, çok sayıda şarjör ve mühimmat, iki el bombası, 3 el telsizi, uzaktan komuta sistemli patlayıcı yapımında kullanılan elektronik devre ve sistem malzemeleri, örgütsel doküman ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

Yetkililer, terör örgütlerine yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.