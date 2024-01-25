Iğdır'da karlı yolda feci kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Iğdır'da etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, TIR'a arkadan çarptı. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı
Iğdır'da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önündeki TIR'a çarptı. DHA'nın haberine göre; kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, araçta bulunan bir kişi yaralandı.
Kaza, saat 20.00 sıralarında Iğdır'ın Suveren-Korhan karayolu üzerinde meydana geldi. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden Iğdır istikametine seyir halinde olan Yusuf Çakmaz (27) yönetimindeki otomobil, yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıktı.
KONTROLDEN ÇIKARAK TIR'IN ALTINA GİRDİ
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önünde giden İran plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada otomobilin sürücüsü Çakmaz ile yanında bulunan kişi araçta sıkıştı.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye görevlileri, 2 kişiyi araçtan çıkartarak sağlık görevlilerine teslim etti.
HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü Yusuf Çakmaz hayatını kaybetti. Yaralı yolcunun ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.