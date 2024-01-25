Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Iğdır'da karlı yolda feci kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı

        Iğdır'da karlı yolda feci kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı

        Iğdır'da etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, TIR'a arkadan çarptı. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 00:25 Güncelleme: 25.01.2024 - 00:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karlı yolda feci kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Iğdır'da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önündeki TIR'a çarptı. DHA'nın haberine göre; kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, araçta bulunan bir kişi yaralandı.

        Kaza, saat 20.00 sıralarında Iğdır'ın Suveren-Korhan karayolu üzerinde meydana geldi. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden Iğdır istikametine seyir halinde olan Yusuf Çakmaz (27) yönetimindeki otomobil, yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıktı.

        KONTROLDEN ÇIKARAK TIR'IN ALTINA GİRDİ

        Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önünde giden İran plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada otomobilin sürücüsü Çakmaz ile yanında bulunan kişi araçta sıkıştı.

        İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye görevlileri, 2 kişiyi araçtan çıkartarak sağlık görevlilerine teslim etti.

        HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

        Yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü Yusuf Çakmaz hayatını kaybetti. Yaralı yolcunun ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #Iğdır
        #haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Biden yönetiminden Kongre'ye 'F-16' mektubu
        Biden yönetiminden Kongre'ye 'F-16' mektubu
        Kanarya 90+4'te uçtu!
        Kanarya 90+4'te uçtu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye-İran İş Forumu'nda açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye-İran İş Forumu'nda açıklamalar
        "Şaşırtmaya aşık futbol"
        "Şaşırtmaya aşık futbol"
        Acun Ilıcalı'nın sponsoruna yeni operasyon
        Acun Ilıcalı'nın sponsoruna yeni operasyon
        "Dimdik ayaktayız"
        "Dimdik ayaktayız"
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan "uzay kanunu" açıklaması
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan "uzay kanunu" açıklaması
        Stresi yönetmek...
        Stresi yönetmek...
        Erden Timur'dan flaş açıklamalar!
        Erden Timur'dan flaş açıklamalar!
        MHP 55 adayını daha açıkladı
        MHP 55 adayını daha açıkladı
        Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail kararı cuma günü ilan edilecek
        Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail kararı cuma günü ilan edilecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İYİ Parti İstanbul, Ankara ve Balıkesir adayları belli oldu
        İYİ Parti İstanbul, Ankara ve Balıkesir adayları belli oldu
        Arda Güler ilk kez konuştu!
        Arda Güler ilk kez konuştu!
        Boşandılar
        Boşandılar
        Birbirine tünellerle bağlanmış... Konya'da keşfedildi
        Birbirine tünellerle bağlanmış... Konya'da keşfedildi
        Ukrayna doğumlu Miss Japonya, eleştirilerin hedefinde
        Ukrayna doğumlu Miss Japonya, eleştirilerin hedefinde
        Emekli maaş farkı ne zaman yatar?
        Emekli maaş farkı ne zaman yatar?
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Konut dışı satışın rekor yılı
        Konut dışı satışın rekor yılı
        Habertürk Anasayfa