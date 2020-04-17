Iğdır'da gönüllü gençler maske ile siperlik üretiliyor

AA

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi gönüllüleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında hastalara müdahale eden sağlık çalışanlarının ve görevli kurum personellerinin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla siperlik üretimine başladı.Gençler, ürettikleri siperli maskeleri, koronavirüs salgınına karşı büyük çaba sarf eden sağlık personeli ile görevli asker, polis ve AFAD çalışanlarına, kurumlarında ziyaret ederek teslim etti.