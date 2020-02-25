Kent genelinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı. Beyaza bürünen kentte, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Kar yağışı nedeniyle Tuzluca ilçe merkezi ve köylerde okullar bir gün arayla tatil edildi.

Ulaşımın aksamaması için Tuzluca Belediyesi ve İl Özel İdaresi ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.