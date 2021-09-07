Doğadaki atıkları yiyerek doğal dengeyi sağladıkları için 'doğanın çöpçüleri' olarak nitelendirilen ve genellikle doğadaki leşlerle beslenen akbaba türlerinden 4'ü, Iğdır'ın Tuzluca ilçesindeki çorak arazilerde yaşıyor.
AA'nın haberine göre Türkiye'nin doğusunun yanı sıra Ermenistan ve Nahçıvan'da beslenen bu türlerin içinde en fazla görülen küçük akbabalar Iğdır'daki kuş gözlemcilerinin de ilgisini çekiyor.
Taşıdığı birbirinden farklı özellikleriyle ekolojik dengenin korunmasında faydası bulunan küçük akbabalar, özellikle insan hareketliliğinin oldukça az olduğu Ermenistan sınırındaki bölgelerde yaşamlarını sürdürüyor.
Yöredeki küçük akbabaların popülasyonu Iğdır Üniversitesi Kuş Merkezi (KUŞMER) görevlilerince yapılacak geniş çaplı çalışmalarla belirlenecek.
KUŞMER Müdürü Emrah Çelik, küçük akbabaların yaban hayatı ve kuş bilimi için oldukça önemli bir tür olduğunu söyledi.
Bu kuşların yaşadıkları bölgeyi bir nevi leşlerden gelen hastalıklardan da koruduğunu aktaran Çelik, "Dünya üzerinde şu an 14 akbaba türü bulunmakta. Akbabalar doğa için çok önemli kuş türleri arasında yer almaktadır. Doğadaki atıkların temizlenmesi ve leşlerin ortadan kaldırılmasında çok etkin rol üstlenirler" dedi.
Dünyada yaşayan 14 akbabadan 4 türün Türkiye'de yaşadığını belirten Çelik, "Burada yaşayan türler sakallı, küçük, kızıl ve kara akbabadır. Bölge için, Iğdır için önemli türler arasında küçük akbaba türü yer almakta. Tuzluca ilçesinde yaptığımız periyodik gözlemlerle türü her gittiğimizde gözlemleyebiliyoruz. Gelecekteki çalışmalarla türün popülasyon durumunu belirleyeceğiz" diye konuştu.
Çelik, bölgedeki küçük akbabaların sayısını belirlemenin zor olduğunu ve uzun bir çalışma süreci gerektirdiğini belirterek, yapacakları araştırmalarla yörede yaşayan küçük akbabaların popülasyonunu ortaya çıkartacaklarını söyledi.
"TÜRKİYE'DEKİ POPÜLASYONU ÇOK İYİ DURUMDA"
Çorak arazilerin yer aldığı yörede her geçen gün popülasyonu artan küçük akbabanın kuş bilimi, gözlemi ve fotoğrafçılığı için dikkati çekici bir tür olduğunun altını çizen Çelik, şöyle devam etti:
"Avrupa'daki nesli tehlike altında ama küçük akbabanın Türkiye'deki popülasyonu şu an iyi durumda. Bu türü gözlemlemek ve koruma altına almak bölge için önemlidir. Kuş gözlemcileri için önemli bir tür. Kaçak avcılık, çöplere başıboş atılan zehirli yiyecekler, etler türün popülasyonunun azalmasına yönelik etki etmekte."
Bölgenin kuş zenginliğiyle bilindiğini aktaran Çelik, "Buraya kuş gözlemcilerini davet etmek istiyorum. Neredeyse yılın her döneminde bu kuşu burada görmek mümkün" diye konuştu.
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