Iğdır'da çobanların mesaisi başladı

17 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu "mikroklima" iklim şartları itibarıyla "Doğunun Çukurovası" olarak bilinen Iğdır'da, ilkbahar birbirinden farklı güzellikleriyle yaşanıyor.
Kentin çiçeklerle kaplanan ve canlanan doğası, bir yandan görsel şölen sunarken, diğer yandan da besi hayvanlarına yaşam kaynağı oluyor.
Aylardır ahırlarda bulunan hayvanlar, ilkbaharın gelişiyle civardaki bahçe ve otlaklara çıkarıldı. Ağrı Dağı'nın eteklerindeki arazilere hayvanlarını çıkaran çobanlar, aylarca sürecek mesailerine başladı.
- Ovalarda yeşillik, dağlarda kar var
Henüz dağlarda kar bulunması nedeniyle düşük rakımlı bölgelerde sürülerini otlatan çobanlar, havaların daha da ısınmasıyla daha yüksek kesimli otlakların yolunu tutacak.
Çobanlardan Mehmet Artan, AA muhabirine, yıllardır çobanlık yaptığını ve ilkbahar geldiğinde hayvanları ahırdan çıkardığını söyledi.
Iğdır'ın doğasının hayvancılık için çok elverişli olduğunu belirten Artan, "Yeşil Iğdır'a bahar geldi, ovada doğal güzellik, yeşillik, dağlarda ise kar var. Bu da buranın güzelliğini gösteriyor. Baharın gelmesiyle birlikte biz de kışın ahırlarda tutuğumuz koyunları çıkardık ve otlatıyoruz." dedi.
- Havalar iyice ısındıktan sonra yaylalara çıkacaklar
Sürülerin bir süre ovada otlatılacağını aktaran Artan, şunları söyledi:
"Havaların ısınması ve dağlardaki karların erimesinin ardından yaylalara götüreceğiz. Bizim de ömrümüz böyle geçiyor, ekmek paramızı böyle kazanıyoruz. Bazıları kendi sürülerini bazıları da başkalarının hayvanlarını çıkarıp otlatıyor. Bahar gelince bizim görevimiz başlıyor, kışa kadar arazilerde olacağız."
Çobanlardan Mert Çekiç de hayvanların kış boyunca ahırlarda bakıldığını anımsattı.
Baharın gelmesiyle hayvanları otlaklara çıkardıklarını dile getiren Çekiç, "Şimdi her yerde çiçekler açmış, bizim de koyun otlatma zamanımız geldi. Bir süre buralarda otlatacağız, havalar iyice sıcak olduktan sonra yaylalara götüreceğiz. Biz kışın da çobanlık yapıyorduk ama sadece ahırlarda yem, ot ve saman vererek bakıyorduk. Artık koyunları araziye çıkardık ve aylarca sürecek olan işimize başladık." diye konuştu.
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