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        Haberler Gündem Eğitim Iğdır'da bazı okullarda eğitime 1 gün ara verildi

        Iğdır'da bazı okullarda eğitime 1 gün ara verildi

        Iğdır´da olumsuz hava koşulları sebebiyle merkeze bağlı 9 köyde eğitime bir gün ara verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 01:44 Güncelleme: 18.12.2023 - 01:44
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        Iğdır'da eğitime 1 gün ara verildi!
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        Kente bağlı dağlık köylerde bugün etkili olan tipi ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

        Iğdır Valiliği bu nedenle merkeze bağlı Alibeyköy, Mezra, Aliköçek, Zor (Karaçomak), Kervansaray, Pınarbaşı, Kızılkule, Taşlıca ve Gülpınar köylerinde olumsuz hava şartları nedeniyle 18 Aralık 2023 Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

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