Türkiye-Ermenistan sınırında devriye faaliyeti sürdüren Iğdır 5. Hudut Alay Komutanlığına ait pikap, Aşağı Çiftlik köyü yakınlarında devrildi.

Kazada araçtaki 6 asker yaralandı.

Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.