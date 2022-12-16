Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Iğdır'da apartmanın 4. katından düşen kadın öldü

Iğdır'da apartmanın 4'üncü katından düşen bir kadın hayatını kaybetti

Giriş: 16.12.2022 - 22:51 | Güncelleme: ABONE OL
Iğdır'da apartmanın 4. katından düşen kadın öldü
4. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
0:00 / 0:00
İHA

Iğdır'da akşam saatlerinde merkez Rıza Yalçın Caddesi üzerinde Azerbaycanlı Sabina Sadıkova (22) henüz bilinmeyen nedenle caddedeki bir apartmanın 4'üncü katından beton zemine düştü. Genç kadının düştüğünü gören vatandaşlar hemen 112 Acil Servisi aradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Sabina Sadıkova'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Genç kadının cenazesi, savcı ve polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Iğdır Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken çevredeki vatandaşlar kadının yaşadığı yerde bağrışlar sonrasında düştüğünü iddia etti. Kadının önceki evliliğinden bir oğlu olduğu öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Ankara merkezli uyuşturucu operasyonunda 25 tutuklama
Ankara merkezli uyuşturucu operasyonunda 25 tutuklama
Türkiye'den AB adaylık statüsü verilen Bosna Hersek'e tebrik
Türkiye'den AB adaylık statüsü verilen Bosna Hersek'e tebrik
"Cinayete karıştınız" dediler, umre paralarını aldılar
DHKP/C'ye yönelik cezaevleri soruşturmasında 13 tutuklama
DHKP/C'ye yönelik cezaevleri soruşturmasında 13 tutuklama

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.