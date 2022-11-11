O ilde ilk defa kayıt altına alındı

Ağrı Dağı eteklerinde bulunan sulak alanlar, kuzeyden güneye göç eden kuşlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor.
Iğdır Üniversitesi Kuş Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (KUŞMER) ile Avcılık ve Yaban Hayatı Programı öğrencilerince Erhacı Sulak Alanı'nda yürütülen gözlem çalışmalarında ak kuyruklu kızkuşu tespit edildi.
Bölgede tespit edilen bu tür, doğal yaşam alanında beslenirken görüntülendi.
KUŞMER Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Emrah Çelik, kuşların göç döneminin devam ettiğini ve önemli noktalarda çalışma yürüttüklerini söyledi.
Araştırmalar sürdükçe her geçen gün daha önemli veriler elde ettiklerini anlatan Çelik, "Iğdır'da yapılan güncel çalışmalarla birlikte 340 kuş türünün yaşadığı tespit edildi. Tarafımızca yapılan arazi çalışmaları neticesinde 341. kuş türünün kaydını verdik, bu tür ak kuyruklu kızkuşu" dedi.
ZOR GÖRÜNTÜLENEBİLEN BİR TÜR
Bu kuş türünün Türkiye'de daha önce sadece birkaç noktadan kaydının verildiğini, çok sık görülmeyen ve zor görüntülenebilen türlerden olduğunu anlatan Çelik, şunları kaydetti:
"Bu türle ilgili daha önce Doğu Anadolu Bölgesi'nde sadece Çağan Şekercioğlu hocamızın kaydı var. O da 2008 yılında. O yıldan beri Doğu Anadolu'da bu türün kaydı verilmedi. Yaptığımız çalışmalar sayesinde bu türü belirledik. Türkiye'de Tuz Gölü çevresinde kuluçkaya yattığı biliniyor. Türün bu bölgeyi pasaj dediğimiz, yani geçiş bölgesi olarak kullandığını gördük."
TÜRÜ TAKİP ALTINA ALACAKLAR
Çelik, türü takip altına alacaklarını belirterek, "Bu türün bu alanı ne sıklıkla kullandığını yapacağımız bilimsel çalışmalar sonucunda ortaya koyacağız" ifadesini kullandı.
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