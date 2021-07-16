Iğdır'da 400 kişiye istihdam sağlayacak tekstil fabrikasının temeli atıldı

AA

Vali ve Belediye Başkan Vekilli Hüseyin Engin Sarıibrahim, Turaç Tekstil Fabrikasının temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Iğdır OSB'nin altyapısının 15 milyonluk yatırımla tamamlandığını söyledi.

Yatırımın önemini vurgulayan Sarıibrahim, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Iğdır'a yapılan her bir tesis memleket için çok büyük kazanç sağlayacak. Turaç Tekstil'in bugün burada temelini atmaya başlayacağız ve yaklaşık 350-400 kişiye istihdam sağlayacak. Umut ediyorum ki bu yapılan bütün yatırımlar burada birliğe, beraberliğe, insanların daha rahat olmasına, refaha, ülkeye ve özelde de ilimizin gelişmesine katkı sağlar. Bu coğrafyanın içerisinde bu alanda çalışmak isteyen bütün iş adamlarımıza ve gerçekten yatırımcı olan herkese yardımcı olmakla mükellefiz. Elimizden geldiğince de bu yardımı ortaya koyuyoruz. Bu yatırımlar da bunların göstergesi."

Fabrikanın sahibi Akif Taraç da 1997'den beri İstanbul'da tekstil sektöründe hizmet verdiklerini belirterek, "Bundan yaklaşık 3 yıl önce de Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bir yatırım yaptık. Şu anda orada yaklaşık 130-140 kişiye istihdam sağlamış bulunmaktayız. Valimiz Sarıibrahim'in teşvikleriyle OSB'de 15 bin metrekare yer tahsis edildi. Bu alanda 4 bin metrekare kapalı alanı olan bir fabrika kuracağız ve 350-400 kişiye istihdam sağlayacağız." dedi.

Taraç, 2 milyon avro maliyetli tesislerinin Iğdır'a, bölgeye ve ülkeye hayırlı olmasını dileyerek, "Bu tesisin de bölgemize yatırım yapmak isteyen iş arkadaşlarımıza bir anlamda teşvik olacağı kanısındayım. İlerleyen süreçte işçi istihdamı kapasitemizi daha da büyütmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Sarıibrahim, Taraç ve beraberindekiler, harç koyarak fabrikanın temelini attı.

Törene, Iğdır Ticaret Odası Başkanı Kamil Arslan, Tuzluca Kaymakamı Salih Çiğdem, Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ferhat Akkuş, çeşitli kurumların temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.