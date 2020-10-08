Iğdır'da 2 heykel ele geçirildi

Iğdır'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 heykel ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması çalışmaları kapsamında, Emek Mahallesi’nde 2 kişiyi takibe aldı.

Tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 2 şüpheli, ekiplerce mahallede düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerden tarihi eser niteliğine 2 heykel ele geçirildi. Zanlıları gözaltına alan jandarma heykellere ise el koydu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.