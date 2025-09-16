Habertürk
        Iğdır'da 2 bin 200 rakımlı sulak alanda 35 kuş türü tespit edildi

        Iğdır'da 2 bin 200 rakımlı sulak alanda 35 kuş türü tespit edildi

        Aras Dağları'nın zirvelerine yakın bölgesindeki sulak alanda 35 kuş türünün yaşadığı tespit edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2025 - 10:20 Güncelleme: 16.09.2025 - 10:20
        2 bin 200 rakımlı sulak alanda 35 tür!
        Iğdır ile Ağrı arasında yer alan Aras Dağları'nın zengin coğrafyası, birbirinden farklı yaban hayvanlarına ev sahipliği yapıyor.

        Tuzluca ilçesinin dağlık bölgesinde, dağlardan gelen onlarca su kaynağının oluşturduğu 2 bin 200 rakımlı Kandilli Sulak Alanı, özellikle göçmen kuş türlerine yaşam alanı sunuyor.

        Akademisyen ve bilim insanlarınca, bölgenin yaban hayatı çeşitliliğinin tespit edilmesi maksadıyla yapılan çalışmalarda Kandilli Sulak Alanı'nda da çalışma yürütüldü.

        Yapılan çalışmalarda, 35 yerel ve göçmen kuş türünün bu alanı konaklama, üreme ve beslenme alanı olarak kullandığı belirlendi.

        Bu türler arasında Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğinin "Nesli tehlike altındaki türlerin kırmızı listesi"nde yer alan kız kuşu (Vanellus Vanellus), küçük akbaba (Neophron percnopterus) ve çok sayıda göçmen tür de bulunuyor

        "BURADA YAKLAŞIK 35 TÜRÜ TESPİT ETTİK"

        Iğdır Üniversitesi Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürü Dr. Emrah Çelik, Kandilli'nin yüksek kesimde, göç yolu üzerinde bulunmasından dolayı kuş türlerince tercih edildiğini söyledi.

        Alanda yapılan ilk tespitlerde 35 türün belirlendiğini ve burada yapılacak çalışmalarla bu sayının ciddi oranda artacağını belirten Çelik, "Özellikle kaynak sularıyla beslenen bir sulak alan. Burada yaklaşık 35 türü tespit ettik. Yakın gelecekte nesli tehlike altında olacak olan kız kuşunun popülasyonu iyi düzeydeydi, yaklaşık 100-150 bireylik bir popülasyon tespit ettik" dedi.

        Kandilli sulak alanının önemine değinen Çelik, "Yüksek rakımlı, insan baskısının az olduğu, kaynak sularıyla beslenen bir sulak alan. Buranın insan baskısından uzak olması, ovalık ve farklı habitat tiplerini bir arada barındırması burada çalışma yapmamız için aslında bizi cezbediyor. Bu alanla ilgili çalışmalarımız devam edecek, bir envanter çıkaracağız. Hangi tür hangi zaman geliyor ve ne zaman gidiyor, tüm bunları belirleyeceğiz" diye konuştu.

        "IĞDIR ÖNEMLİ BİR BÖLGE"

        Iğdır'da son zamanlarda artan yaban hayatı tespit çalışmaları sayesinde her geçen gün yeni türlerin de kayıt altına alındığına dikkati çeken Çelik, şunları kaydetti:

        "Iğdır Kuzeydoğu Göç Rotası üzerinde olan bir bölge. Özellikle Aras Vadisi ve yakınındaki sulak alanlar birçok göçmen kuş türü için önemli konaklama noktaları. Hem mikroklima özelliği hem sulak alanlarının her mevsim kaynak sularıyla besleniyor olması kuşun da bu alanı tercih etmesine sebep oluyor. Dolayısıyla suyun varlığı kuşun da varlığını etkilemesinden dolayı Iğdır önemli bir bölge. Iğdır'da şu an tür sayısı 300'ün üzerinde, Türkiye'deki kuş sayısını düşündüğümüz zaman neredeyse yüzde 70'i bu alanda görülüyor.”

