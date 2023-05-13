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Iğdır Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları 2023: Iğdır Cumhurbaşkanı Seçim Sonuçları ile Kim Önde, Partilerin Milletvekili Oy Oranları Nedir?

2023 Iğdır seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Iğdır seçim sonuçları vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Türkiye genelinde gerçekleştirilecek oy sayımının ardından Iğdır seçim sonuçları da açıklanacak. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşiyor. Ülkenin her ilinde olduğu gibi Iğdır'da da vatandaşlar oylarını ikametgahlarına göre belirlenen okullarda kullanacak. İşte, Iğdır'da Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçlarında canlı son durum...

Giriş: 13.05.2023 - 22:44 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Iğdır seçim sonuçları vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Tüm Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı'nı ve 28. Dönem Milletvekillerini seçmek üzere sandık başına gidiyor. Oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından milyonların gözü 2023 seçim sonuçlarına çevrildi. Peki, Iğdır'da kim önde, partilerin milletvekili oy oranları nasıl? İşte 2023 Iğdır seçim sonuçları...

  • IĞDIR SEÇİM SONUÇLARI 2023

    Iğdır Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi Sonuçları, Haberturk.com'da olacak. YSK'nın yayın yasağı kararının kalkmasının ardından ilçe ilçe, canlı olarak 2023 Iğdır Seçim Sonuçlarını takip edebilirsiniz. Habertürk Iğdır Seçim Sonucu sayfası ile Cumhurbaşkanlığı ve partilerin oy oranlarını güncel ve anlık olarak takip edebilirsiniz. 

    IĞDIR CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

     

    IĞDIR'DA KİM VE HANGİ PARTİ ÖNDE?

    YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

    YSK'nın yayın yasağı kararının kalkması ile beraber Iğdır Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve il genelinde partilerin oy oranları netlik kazanacak.

    İLÇE İLÇE IĞDIR SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

     

  • IĞDIR SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Seçimlerde oy kullanma işlemleri saat 17.00'da sona erecek. YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin Haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek. Iğdır Seçim Sonuçları da 14 Mayıs Pazar günü YSK'nın belirlediği kurala göre saat 21.00 civarı açıklanacak.

    14 MAYIS 2023 IĞDIR MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    14 MAYIS 2023 IĞDIR CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

     

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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