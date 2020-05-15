Iğdır Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Ünlü görevine başladı

"Terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan gözaltına alınan ve görevden uzaklaştırılan HDP'li Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş'un yerine vekil olarak görevlendirilen Vali Ünlü, makam aracıyla geldiği belediye önünde belediye başkan yardımcılarınca karşılandı.

Daha sonra belediyedeki makam odasına geçen Ünlü, burada başkan yardımcılarından brifing aldı.

Vali Ünlü, belediyeye geçmeden önce belediye çalışanlarınca makam odasına Mustafa Kemal Atatürk ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafları asıldı.