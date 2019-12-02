02 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı nedeniyle Iğdır-Ağrı kara yolu bir süre ulaşıma kapandı.
Iğdır'da akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu.
Iğdır ile Ağrı arasındaki ulaşımı sağlayan kara yolundaki Pamuk Dağı geçidi, Iğdır Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir süre trafiğe kapatıldı.
Yolun açılmasını bekleyen araç sürücüsü Ercan Saraç, "Iğdır'da Doğubayazıt'a geçeceğiz ama yol yok, yolun açılmasını bekliyoruz. Şu anda yukarı bölgelerde yol kapalıymış, kara yolları ekiplerini beklemek zorundayız." dedi.
Gürcistan'dan İran'a giden İranlı tır sürücüsü Samed Garibi ise "Kar yağmış, burada kaldık. Zincirimiz yok, mazotumuz bitmiş durumda. Yardım bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Uzun araç kuyruğunun oluştuğu yol, ekiplerin 7 iş makinesiyle çalışma başlatmasının ardından kontrollü şekilde ulaşıma açıldı.
AĞRI
Ağrı ile Van arasında ulaşımı sağlayan kara yolundaki 2 bin 644 rakımlı Tendürek Geçidi'nde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.
Doğubayazıt ile Çaldıran ilçelerini birbirine bağlayan Türkiye'nin en önemli transit geçiş güzergahlarından Tendürek Geçidi'nde, akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı, geçidin yüksek kesimlerinde tipiye dönüştü.
Tipi nedeniyle ilerlemekte zorlanan birçok tır, Somkaya ve Gülizar köyleri arasında yolda kaldı.
Tır şoförlerinden Vahit Özüsalıç, Van'ın Erciş ilçesinden yola çıktığını belirterek, "Erciş'ten Doğubayazıt'a küspe yükledikten sonra yola çıktım. 2 saattir buradayım, Karayolları ekiplerini bekliyorum." diye konuştu.
Kar yağışı nedeniyle jandarma ekipleri Doğubayazıt-Çaldıran kavşağından itibaren yolu Van istikametine doğru ulaşıma kapattı.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü bölgede mahsur kalan tırlar, Karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmalarının ardından kurtarıldı.
Ekiplerin çalışmalarının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.
Bölgede kar yağışı etkisini sürdürüyor.
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