Koronavirüs salgını sonrasında milyonlarca vatandaş, günlerdir evlerinden çıkmıyor. Aileler, salgın öncesine göre evde daha çok zaman geçirdikleri için elektrik ve gaz tüketimleri arttı. Faturalar kabardı.
FATURA OKUMA SÜRESİ
EPDK, İGDAŞ’ın, sayaçların mevzuatta ön görülen 25 günden az, 35 günden fazla sürelerde okunmayacağı yönündeki hükmü ihlal ettiğini saptadı. Şirketin, 40-45 günlük fatura kestiğini duyurdu. EPDK, İGDAŞ’a yazdığı yazıda, “mevzuat hükmüne aykırı olarak düzenlenen tüm faturaların iptal edilmesini ve mevzuata uygun hale getirilmesini” istedi.
EPDK, bu konuda gerçekleştirilen işlemlerin, 22 Mayıs’a kadar bilgi ve belgeleriyle iletilmesini de talep etti.
İGDAŞ NE YAPACAK?
Peki, İGDAŞ ne yapacak? EPDK kararı nasıl karşılandı? Abonelere, iade söz konusu mu? Bu soruları İGDAŞ Genel Müdürü Özmen’e sorduk. Özmen, EPDK’nın sektörü düzenleyen ve denetleyen kurum olduğuna işaret ederek, EPDK kararının “kıymetli” olduğunu, gereğini yerine getireceklerini söyledi. Özmen, “Mevzuat hükümlerine bağlıyız. EPDK kararını sorun yapmayı doğru bulmayız” dedi.
Özmen, koronavirüs salgını nedeniyle sahada olağanüstü koşulların söz konusu olduğunu, 35 günü aşan sürelerde sayaçları okumak zorunda kaldıklarını söyledi. Özmen, "Olmayan bir tüketim faturalandırılmış gibi algı oluşturulmaya çalışıldığını" belirterek, faturalara tüketilmiş doğal gazın yansıtıldığını söyledi.Özmen, burada sorunun abonenin tüketiminin ölçüldüğü süreyle ilgili olduğunu belirtti, abonelerin bir bölümünde bu durumun yaşandığını, bunun da “yönetilebilir bir sayı”ya denk düştüğünü kaydetti.
TÜKETİM NASIL BELİRLENECEK?
EPDK kararı gereği 35 günü aşan faturalar iptal edildi. Ancak, aradan geçen sürede gaz tüketimi devam etti. Bu durumda, geçmişe yönelik 35 günlük yeni faturalar nasıl kesilecek? Özmen, bu konuda çalıştıklarını, bunun bir “matematik” olduğunu belirterek, mevzuatta öngörülen adımların atılacağını söyledi.
35 günü aşan tutarlar iade edilecek mi? Özmen, EPDK kararı uyarınca yürüttükleri çalışmayı anımsattı ve bu çalışmanın beklenmesi gerektiğini ifade etti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!