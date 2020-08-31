İGC Başkanı Dikmen, CHP kongresinde gazetecilerin darbedilmesini kınadı

Misket Dikmen, Cemiyet binasında düzenlediği basın toplantısında, saldırının halkın haber alma özgürlüğüne yapıldığını söyledi.
Kongrenin ev sahibinin CHP olduğunu hatırlatan Dikmen, kongreyi izleyen basın mensuplarının güvenliğinin, işlerini özgürce yapmasının ve bunun için gerekli tüm tedbirlerin alınmasının da ev sahibinin yükümlülüğünde olduğunu belirtti.
Saldırıyı "birkaç kendini bilmezin provokasyonu" sözleriyle geçiştirmenin mümkün olmadığını vurgulayan Dikmen, gazetecilere hukuki destek vereceklerini bildirdi.
CHP'den bazı isimlerin ve İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'in kendisini aradığını ve durumdan duydukları üzüntüyü bildirdiğini aktaran Dikmen, "İsterdik ki o günkü kongrede yarışan ve o yarış sırasında ortaya çıkan kargaşanın temsilcileri, iki başkan adayı, başkanlığı kazandığı söylenen aday, o gün yaşanan olaylarla ilgili üzüntülerini dile getirirken sosyal medyada ve maillerdeki açıklamalarındaki gazetecilere yaşattığı sıkıntı, üzücü durumdan duydukları üzüntüyü nazikçe ifade etsinler." dedi.
Kongreyi izleyen gazetecilerden Yusuf Tomruk saldırının direkt kendilerine yapıldığını ifade ederek "Yaklaşık 1 dakikalık görüntü almamızın ardından kavga eden iki taraf direkt bize yöneldi. Neyin öfkesi, anlamış değiliz. Görüntü kaydetmeye devam edemedik. Başka görüntülerden, olayın şiddetinin farkına varıyoruz. Failler bellidir. Bulunmasını ve bir daha böyle bir şeyin gerçekleşmemesini istiyoruz." diye konuştu.
Gazetecilerden Oktay Güçtekin de durumdan üzüntü duyduğunu belirterek "Bu olay bir siyasi partiye indirgemekten ziyade, basına karşı olan bir durum. Biz orada görevimizi yapıyoruz. Kimin kazandığı, kaybettiği bizi ilgilendirmez. Şiddete karşı durmamız lazım." ifadelerini kullandı.
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