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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İGA Üst Yöneticiliğine Selahattin Bilgen atandı - İş-Yaşam Haberleri

        İGA Üst Yöneticiliğine Selahattin Bilgen atandı

        İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın Üst Yöneticiliğine (CEO) Eylül 2023'ten beri bu görevi vekaleten yürüten Selahattin Bilgen asaleten atandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 21:19 Güncelleme: 19.04.2024 - 21:19
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        İGA Üst Yöneticiliğine Selahattin Bilgen atandı
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        İGA'dan yapılan açıklamada, küresel rekabetin hızla değişen dinamiklerine uyum sağlayan İGA'nın kurumsal güçlenmesini sürdürdüğü belirtildi.

        Fotoğraf: AA

        Açıklamada, "Kurulduğu günden bu yana kapsamlı tecrübesi, bilgi ve birikimiyle İGA İstanbul Havalimanı'na önemli katkılar sunan Selahattin Bilgen asaleten İGA İstanbul Havalimanı İşletmesi CEO'su olarak atandı. İstanbul Havalimanı ailesi olarak Bilgen'e yeni görevinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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