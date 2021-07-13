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İstanbul Havalimanı’nın işletmecisi konumundaki İGA, toplam 5.8 milyar euro tutarındaki borcunu mevcut kreditörlerle görüşerek yeniden finanse etti.

Bloomberg'in kaynaklara dayandırdığı habere göre anlaşmanın mayıs ayında yapıldığı ifade edilirken, 2031 yılında vadesi dolan kredinin 2 yıl uzatıldığı ve faizin de indirildiği kaydedildi.

İGA, 2015 yılında Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Denizbank, QNB Finansbank ve Garanti Bankası’ndan kredi kullanmıştı. Söz konusu kredinin refinansmanı için İGA'nın Çinli kuruluşlarla da görüştüğü ortaya çıkmışyı ancak Bloomberg hâlihazırda Çin'de finansman arayışının devam etmediğini belirtti.

Bloomberg'e açıklama yapan bir İGA yetkilisi refinansman anlaşmasını doğrularken bankalar ise yorum yapmadı.

Havacılık tüm dünyada pandemiden en çok etkilenen sektörlerin başında gelirken İGA, pandemi destekleri kapsamında İstanbul Havalimanı için devlete kira ödemezken karşılığında garanti hazine ödemelerinden feragat etmişti.