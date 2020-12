İGA İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AA

Samsunlu, AA muhabir ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışından çektiği 76 seçkin fotoğrafı inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Kadri Samsunlu, "yaşam" kategorisinde Muhammed Said'in "Ateşkesin gölgesinde uçurtma etkinliği", "haber" kategorisinde Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele", spor kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un "Milli yüzücü Nil Şahin" fotoğraflarına oy verdi.

Samsunlu, AA'nın fotoğraf yarışması ile çok önemli bir görevi yerine getirdiğini, Türkiye ve dünyadan 2020'ye ait fotoğraflarla yılı değerlendirdiğini söyledi.

Her üç kategoride tercihlerini yaptığını ifade eden Samsunlu, "Esasında fotoğraflara baktığımız zaman bütün bir seneyi nasıl geçirdiğimizi tekrar yaşama şansımız oluyor." dedi.

Samsunlu, 2020'nin "Kovid yılı" olarak hatırlanacağını, bunun yanında Türkiye ve bölgede bu esnada da birçok olayın yaşandığını, fotoğrafların da bu olaylara ışık tuttuğunu belirtti.

Fotoğraflar arasında bunların izlerinin de görüldüğünü dile getiren Samsunlu, "spor" kategorisinde Galatasaray'dan ABD'deki spor olayları ile Formula 1 yarışlarına kadar geniş bir çerçevede önemli fotoğrafların yer aldığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Ben tabii ki bir engelli babası olarak, engellilerin yüz akı olduğunu düşündüğüm Nil'in (Şahin) resmini seçtim. Gerçekten içinde çok önemli bir sanatsal katkıyı görüyorum. Foto muhabiri arkadaşımız çok önemli bir iş yapmış. Bu senenin en önemli haberi, her gün takip ettiğimiz Kovid. Hem Türkiye'de hem dünyada gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. Yaşamımızın içine kadar girdi. Sanki ailemizin bir parçası gibi Kovid'i her an hissediyoruz. Hepimizin büyük bir saygı ve sevgiyle andığımız tüm sağlık çalışanlarımızla ilgili çok güzel fotoğraflar var. Onlardan bir tanesini seçtim. Biz bugün buralarda sağlıkla yaşıyorsak, yolcularımız havalimanlarına gelip uçaklara binip, kısıtlı bile olsa seyahat edebiliyorsa bunda Türkiye ve dünyadaki sağlık çalışanlarının çok büyük katkısı var. Onlara minnettarız. Onlar olmasaydı biz 2020 yılında nelerle karşılaşabilirdik, düşünmek bile mümkün değil. Bundan dolayı, onlara bir alkış olması açısından buradaki fotoğraflardan bir tanesini seçtim. Konya'daki sağlık çalışanı arkadaşımızın uzun süre çalışması sonucunda çekilmiş bir fotoğrafını değerli buldum. Diğer fotoğraflar da çok değerli. 2020'de bizler için yaşamlarını riske atan, insanların en az şekilde etkilenerek bu pandemi krizinden çıkması gece gündüz uğraşan sağlık çalışanlarımızın çok değerli olduğunu düşünüyorum."

Samsunlu, AA'nın yaptığı çalışmanın her geçen sene daha fazla ilgi çekmesini beklediğini kaydederek, "Çok güzel bir zaman dilimi geçiriyorsunuz. Sizi, 12 ay içinde gördüğünüz ya da görmediğiniz fotoğraflarla tanıştırıyor." şeklinde konuştu.

İGA Havalimanı İşletmesi Kurumsal İletişim Direktörü Gökhan Şengül de AA'nın "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Şengül, yaşam kategorisinde Orhan Çiçek'in "Suriyeli Hane'nin yüzü doku nakliyle güldü", haber kategorisinde Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele", spor kategorisinde ise Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" fotoğrafları için oy kullandı.