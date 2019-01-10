İftarlık Gazoz son dönemin öne çıkan yerli yapımları arasında bulunuyor. 2016 yılında beyaz perdede izleyici ile buluşan İftarlık Gazoz'un senarist ve yönetmenliğini Yüksel Aksu üstlendi. İftarlık Gazoz'un başrolünde ise Berat Efe Parlar ile Cem Yılmaz bulunuyor. İşte İftarlık Gazoz'a dair detaylar...

İFTARLIK GAZOZ OYUNCULARI KİMLER?

Senarist ve yönetmenliğini Yüksel Aksu'nun yaptığı İfatrlık Gazoz'un oyuncu kadrosunda Berat Efe Parlar, Cem Yılmaz, Ümmü Putgül, Okan Avcı ve Greta Fusco bulunuyor.

İFTARLIK GAZOZ KONUSU NEDİR?

1970'ler Türkiye'sinin barış ve huzur dolu Ege kasabalarından birinde ailesi ile beraber yaşayan Adem, zeki ve çalışkan bir çocuktur. 5.sınıfı yeni bitirmiştir. Yaz tatilini boş geçirmek istemeyen Adem, ailesine Gazozcu Cibar Kemal Usta ile çalışmak istediğini söyler. Zor da olsa izni koparan Adem gazozcu çırağı olarak çalışmaya başlar.

Ramazan ayının başıdır ve Adem camide imamın oruç ile anlattıklarını üzerine alınır, üstelik Berna da oruç tutacaktır. Küçük olduğu için oruç tutmasına izin vermeyen ailesinden gizli niyet eder. Fakat Ege'nin yaz sıcağında, bir yandan da gazoz satarken oruç tutmak hiç de kolay değildir. Hele de bozmanın kefareti 61 gün iken ve Berna'nın aslında direk orucu tuttuğunu öğrenmişken! Susuzluk ve açlık onu çok yormuştur, seraplar görmeye başlar.

Adem'in yaşadığı bu zorluklar, onu bir maceranın içine sürükler. Bitmek bilmeyen bu uzun gün, Gazozcu Ustası Cibar Kemal ve Adem için nasıl tamamlanacaktır?