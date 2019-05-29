30 MAYIS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İftar saat kaçta? İftara ne kadar kaldı? soruları 2019 Ramazan ayının 24. orucunu açacak vatandailar tarafından araştırılıyor. Ramazan ayı bu sene 29 sürmesi sebebiyle ise vatandaşlar Ramazan Bayramı için de hazırlıklarını başladı.
İFTAR VAKTİ 2019 RAMAZAN İMSAKİYESİ
İftar vakti, orucunu açmak için hazırlıklarını yapan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verilerine göre; İstanbul 20:27'de Ankara'da 20:09 İzmir 20:27'de okunacak akşam ezanıyla birlikte tutulan oruçlar açılacak.
İFTAR VAKTİ OKUNACAK DUALAR
İftar duası o kadar kıymetlidir ki Hazreti Muhammed bu duanın reddolunmayacağını bildirmiştir. Peygamberimiz bir hadisinde iftar duasının hikmeti için şunları söylemiştir;
-“ Üç kimsenin duası reddolunmaz” iftar sırasında oruçlunun duası, adil hükümdarın duası, mazlumun duası. Allahü Teala bu duaları semaya yükseltir, gökyüzünün kapılarını açar ve” izzet ve cemalime yemin olsun ki, bir süre sonra da olsa, sana yardım edeceğim” diye yemin eder.''
PEYGAMBER EFENDİMİZİN İFTAR DUASI
Peki peygamberimizin iftar duası ve Türkçe manası nasıldır? Hazreti Muhammed iftarını açarken şu duayı okurdu;
-“Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü.”
TÜRKÇE MANASI : (Ey Allah’ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.)
Peygamberimizin orucunu açtıktan sonra da şöyle derdi; “Susuzluk gitti, damarlar ısındı, inşallah Tealaya sevap kesinleşti.”
İslam alimlerinden Abdullah ibni Ömer Radiyallâhu ise iftar vakti şöyle dua ederdi: “Allah’ım, bütün kâinatı kaplayan rahmetinin hakkı için beni affet, günahlarımı bağışla.”
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