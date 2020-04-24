24 NİSAN 2020
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İftar vakitleri 2020! İstanbul, Ankara, İzmir iftar ve sahur saatleri açıkladı! İl il imsakiye iftar ve sahur saatleri kaçta?

Müslümanlar için farz olan Ramazan orucu 2020 yılı için bugün başladı. On bir ayın sultanı Ramazan ayı yine bu yılda sevinçle idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 Ramazan imsakiyesi yayınlandı. İlk sahur bugün yapılacak ve ilk iftar ile oruçlar açılacak. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Konya, Antalya, Trabzon, Kayseri ve diğer tüm şehirlerin yani il il imsakiye bilgilerini hazırladık. İftar saat kaçta ve sahur saat kaçta sorularının yanıtını buradan bulabilirsiniz. İstanbul, Ankara, İzmir sahur vakti 2020 ve iftar vakti 2020 bilgileri sizlerle...

24.04.2020 - 11:21 | Güncelleme: GÜNDEM

  • İFTAR VE SAHUR VAKİTLERİ 2020

    İstanbul Ankara İzmir iftar vakti, iftara kaç saat kaldı? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Milyonlarca vatandaş bugün Ramazan ayının ilk sahurunu yapacak.  Peki, İstanbul Ankara, Bursa ve diğer iller için sahur ve iftar saatleri nedir? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 2020 Ramazan imsakiyesi

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