İFTAR VE SAHUR VAKİTLERİ 2020

İstanbul Ankara İzmir iftar vakti, iftara kaç saat kaldı? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Milyonlarca vatandaş bugün Ramazan ayının ilk sahurunu yapacak. Peki, İstanbul Ankara, Bursa ve diğer iller için sahur ve iftar saatleri nedir? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 2020 Ramazan imsakiyesi