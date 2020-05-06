İftar vakti saat kaçta? sorusu vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Milyonlarca vatandaş 6 Mayıs Çarşamba günü Ramazan ayının orucunu açacak. Orucunu ilk açan 19.06'da Hakkari'de, en son iftar ise 20:24'de Edirne'de yapılacak. Peki, İstanbul Ankara, Bursa ve diğer iller için iftar saatleri nedir? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 2020 Ramazan imsakiyesi...

DİYANET 2020 İFTAR VAKİTLERİ

İftar saati, Ramazan ayında vatandaşlar orucunu açmak için hazırlıklarını yaparken, iftar saatini de araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verilerine göre, İstanbul'da iftar saat 20.13'daeokunacak akşam ezanıyla yapılırken, Ankara'da 19.55'te, İzmir'de 20.14'de oruçlar açılacak. Diğer illerin iftar saati için aşağıdaki bağlantıyı tıklayınız...

İL İL RAMAZAN İFTAR SAATLERİ 2020

İFTAR VAKTİ OKUNACAK DUALAR

İftar duası o kadar kıymetlidir ki Hazreti Muhammed bu duanın reddolunmayacağını bildirmiştir. Peygamberimiz bir hadisinde iftar duasının hikmeti için şunları söylemiştir;

-“Üç kimsenin duası reddolunmaz” iftar sırasında oruçlunun duası, adil hükümdarın duası, mazlumun duası. Allahü Teala bu duaları semaya yükseltir, gökyüzünün kapılarını açar ve” izzet ve cemalime yemin olsun ki, bir süre sonra da olsa, sana yardım edeceğim” diye yemin eder.''

PEYGAMBER EFENDİMİZİN İFTAR DUASI

Peki peygamberimizin iftar duası ve Türkçe manası nasıldır? Hazreti Muhammed iftarını açarken şu duayı okurdu;

-“Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü.”

TÜRKÇE MANASI : (Ey Allah’ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.)

Peygamberimizin orucunu açtıktan sonra da şöyle derdi; “Susuzluk gitti, damarlar ısındı, inşallah Tealaya sevap kesinleşti.”

İslam alimlerinden Abdullah ibni Ömer Radiyallâhu ise iftar vakti şöyle dua ederdi: “Allah’ım, bütün kâinatı kaplayan rahmetinin hakkı için beni affet, günahlarımı bağışla.”