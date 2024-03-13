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        Haberler Yaşam İftar sofralarının şifa dolu içeceği

        İftar sofralarının şifa dolu içeceği: Meyan şerbeti

        Sindirimi kolaylaştıran ve serinletici özelliğiyle bilinen meyan şerbeti, iftar sofralarının vazgeçilmezi oluyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 09:29 Güncelleme: 13.03.2024 - 09:29
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          Fırat Nehri kenarında yetişen meyan bitkisinin kökünden elde edilen meyan şerbeti, iftar sofralarının vazgeçilmezi oluyor.

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          Türkiye'nin ilk gastronomi şehri Gaziantep'te, ramazan sofralarında birbirinden lezzetli yemekler yer alıyor. Özellikle yaz aylarında tüketilen meyan şerbeti ise serinletici ve sindirimi kolaylaştıran özelliği nedeniyle 11 ayın sultanı ramazanda da yoğun olarak tercih ediliyor.

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          Poşet ya da şişelere konularak satılan şerbetin üretildiği noktalarda ise vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Kentte ara sokaklarda seyyar satıcılar ve şerbetçi dükkanlarında satılan şerbet, yaklaşık 2 litresi 25 lira gibi uygun fiyatıyla da her bütçeye hitap ediyor.

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          Yaklaşık 50 yıldır şerbet işiyle uğraşan Mehmet Yılmaz, meyan şerbetinin ramazanda iftar sofralarının vazgeçilmez içeceği olduğunu söyledi.

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          Yapılışı hakkında bilgi veren Yılmaz, "Meyan kökünü tarçın, karabiber ve biraz su ekleyerek yoğuruyoruz. Bir saat bekledikten sonra su ile karıştırılan meyan şerbetini poşetlere koyup tüketicilere sunuyoruz. Şu anda günlük 300 litre meyan şerbeti üretiyoruz" dedi.

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          Yılmaz, meyan şerbetinin bir poşetini 25 liradan sattıklarını sözlerine ekledi.

          Vatandaşlardan Eyüp Yüksel ise şerbet almaya geldiğini belirterek, "Vazgeçilmez içeceğimizdir. Ramazan ayını iple çekiyoruz. Geçmişten gelen bir içeceğimiz. Faydalı bir içecek. İçmeyenlere tavsiye ederim. İftar sofralarında olmazsa olmazlarımızdan" diye konuştu.

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