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İftar saati 2 Şubat 2022: Bugün iftar saati kaçta ve akşam ezanı kaçta okunacak? Diyanet ezan saati ile İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Konya ve il il saatleri vakti!

İftar saati 2 Şubat 2022: Bugün iftar saati kaçta ve akşam ezanı kaçta okunacak?

İslam alemi, mübarek Üç Aylar'a merhaba dedi. Bereketi ve huzuru ile gelen Üç Aylar'ı, oruç ile karşılayan vatandaşlar bugün iftar saati kaçta ve akşam ezanı kaçta okunacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Ezan vakitleri ile beraber il il imsak ve iftar vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve il il akşam ezanı ve iftar saatleri vakti

02.02.2022 - 14:43 | Güncelleme: GÜNDEM

  • İslam alemi için kıymetli olan mübare Üç Aylar'a giriş yaptık. Üç Aylar'ın ilk gününü oruçlu geçiren vatandaşlar, akşam ezanı saati ile beraber iftar saatleri hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il il iftar saati paylaşılırken ezan saatleri de duyuruldu. Peki, iftar bugün saat kaçta ve akşam ezanı kaçta okunacak? İşte, Ankara, İstanbul, İzmir, Konya, Bursa, Trabzon ve il il iftar saati ile akşam ezanı vakti 2 Şubat 2022...

  • İFTAR SAATİ BUGÜN KAÇTA? (2 ŞUBAT 2022)

    İslam aleminde her yıl heyecanla beklenen recep, şaban ve ramazanı kapsayan mukaddes üç aylar bugün başladı. Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel gecelerin idrak edildiği üç aylarda, oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetlerin daha çok yapılması tavsiye ediliyor.

    İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın duyurduğu il il iftar saatleri...

  • İSTANBUL İFTAR VAKTİ 2 ŞUBAT 2022

    İstanbul'da bugün akşam ezanı saat 18.28'de okunacak.

    ANKARA İFTAR VAKTİ 2 ŞUBAT 2022

    Ankara'da bugün akşam ezanı saat 18.15'te okunacak.

    İZMİR İFTAR VAKTİ 2 ŞUBAT 2022

    İzmir'de bugün akşam ezanı saat 18:41'de okunacak.

     

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