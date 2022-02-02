İFTAR SAATİ BUGÜN KAÇTA? (2 ŞUBAT 2022)

İslam aleminde her yıl heyecanla beklenen recep, şaban ve ramazanı kapsayan mukaddes üç aylar bugün başladı. Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel gecelerin idrak edildiği üç aylarda, oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetlerin daha çok yapılması tavsiye ediliyor.

İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın duyurduğu il il iftar saatleri...